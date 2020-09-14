تقرير : البرامج الساخرة تمثل فسحة للجمهور العراقي

2020/09/14 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … سلط تقرير صحفي، الضوء على الاعمال الدرامية العراقية وبالتحديد ’الساخرة’ منها، التي تحاكي واقع الساحة العراقية، وتتناول موضوعات ساخنة، مثل الاغتيالات والقتل والخطف، ومدى تأثير تلك الاعمال على الجمهور العراقي الذي يتعايش مع الموقف لحظة بلحظة.ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة “الإندبندنت”، إن “البرامج الساخرة في العراق، التي شهدت ظهوراً واسعاً في السنوات […]

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