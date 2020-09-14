نائب عن سائرون يكشف عن محاولات لتأخير الانتخابات المبكرة

2020/09/14 | 11:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اليوم الاثنين ،”ان تحالفه مع اي خطوة ايجابية لاجراء الانتخابات بموعدها المعلن او اي موعد اقرب ينال الاجماع الوطني”.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان البعض يحاول بشتى الوسائل لوضع العصا على الطريق نحو تنفيذ دعوة السيد القائد والمرجعية ومطالب الشعب باجراء الانتخابات المبكرة.

واضاف الشمري ان”تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لاقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة وسيقف معارضا لاي محاولات لفرض اي فقرة تنافي المطالب الشعبية”.

وشدد على ضرورة ان تعي القوى السياسية بان الانتخابات مراة عاكسة لتاثيرها في الشارع ووقوفها معارضة لفقرة تخدمه دليل على الخشية من خسارة مقاعدها لعزوف الشعب عن تاييدها”.

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