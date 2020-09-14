هيئة التقاعد : على المتقاعدين مراجعة المصارف الحكومية لغرض استلام رواتبهم

2020/09/14 | 11:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وجّهت هيئة التقاعد العامة، المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من المصارف الحكومية مراجعة تلك المصارف لغرض استلام رواتبهم .وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “على المتقاعدين الكرام ممن ظهرت رواتبهم على المصارف الحكومية (الصرف اليدوي) مراجعة تلك المصارف لاستلام رواتبهم وذلك لقيام الهيأة بإرسال قوائم الصرف بتأريخ […]

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