2020/09/14 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 19 ساعة

هواوي تكشف عن واحدة من أفضل الساعات الذكية

منذ يومين

وفاة فرعون السينما المصرية

منذ يومين

فيروس كورونا يصيب نائباً في البرلمان

منذ 3 أيام

هاتف مميز وزهيد الثمن ستطلقه نوكيا قريبا

منذ 3 أيام

هواوي ستطلق هواتف مزودة بنظام تشغيل “بديل أندرويد”

منذ 3 أيام

القبض على داعشي جنوب غربي كركوك

منذ 3 أيام

ضبط مخالفتين في منفذين حدوديين

منذ 4 أيام

بميزات جديدة..



غوغل تعلن عن الإصدار النهائي من Android 11

منذ 4 أيام

علامات تدلّ على “الموت” الوشيك للهاتف الذكي

منذ 5 أيام

“واتس آب” تعترف بـ 6 ثغرات خطيرة في تطبيق الدردشة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يجري تغييرات كبيرة في عدة مناصب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يجري تغييرات كبيرة في عدة مناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).