المعطيات السلبية للشركات الأمنية الأجنبية في العراق - عبد الجبار نوري

2020/09/14 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري المعطيات السلبية للشركات الأمنية الأجنبية في العراق !!!عبدالجبارنوريوهل ينسى العراقيون جريمة نفق الشرطة ببغداد في أبادة عائلتين بكاملهما عددهما 14 نفس عراقي عام 2005 ، وهي واحدة من تلك الشركات المشبوهة في التهريب والأغتيالات والتدخل في حرمة السيادة الخارجية والأمن الداخلي ، والذي أثار قلق الشارع العراقي هو تعليمات السفارة الأمريكية في بغداد تعلن : عودة مؤسسة بلاك ووتر السيئة الصيت للعمل ف ......





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