ملياردير امريكي يتعهد بدعم حملة جو بايدن الانتخابية بملايين الدولارات

2020/09/14 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الملياردير مايك بلومبيرغ بما لا يقل عن 100 مليون دولار لمساعدة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئاسية في ولاية فلوريدا.ومن بين ولايات المعركة الرئاسية، تستحوذ فلوريدا على الحصة الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز في الانتخابات.وأنفق … Readmore

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