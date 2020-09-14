الزراعة تبحث صيانة وتأهيل اسطول الطائرات الزراعية الفرنسية

2020/09/14 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بحث وزير الزراعة محمد الخفاجي مع القائم بالأعمال الفرنسي جان نويل بونيو صيانة وتأهيل اسطول الطائرات الزراعية، فيما وافق علي الخفاجي على تلبية دعوة لزيارة فرنسا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، ان " وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، التقى القائم بالأعمال الفرنسي السيد جان نويل بونيو من اجل التباحث في الشأن الزراعي والتأكيد على ضرورة صيانة وتأهيل اسطول الطائرات الزراعية المستوردة من فرنسا وادخالها للخدمة استعدادا لحملات مكافحة الدوباس والحميرة على النخيل والآفات الزراعية الأخرى".

واشار الى عمق العلاقات والصداقة العراقية الفرنسية، داعيا الى تمكين البلدين من التعاون في المجالات الزراعية وخاصة في مجال نقل التقانات الحديثة والاستثمار

واكد الخفاجي أن هناك اتفاقاً حصل في السنوات السابقة على استيراد هذه الطائرات من شركة إيرباص وهي الآن بحاجة للتأهيل والصيانة كشرط اساس لاستمرار التعاون مع هذه الشركة

كما وافق الخفاجي بحسب البيان على "تلبية الدعوة التي قدمها القائم بالأعمال الفرنسي لزيارة فرنسا من اجل التباحث وزيادة التعاون الثنائي،لاسيما في مجالات البيطرة والثروة الحيوانية والمكننة الزراعية والمكافحة الوقائية".

من جانبه بين بونيو نيّة بلاده الصادقة للتعاون مع وزارة الزراعة آملاً بتذليل كل المعوقات التي تواجه تطورها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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