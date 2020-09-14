2020/09/14 | 11:32 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سالم جواد عبدالهادي الچلبي مدير مصرف العراقي للتجارة TBI) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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الأثنين 14 سبتمبر 2020 | 11:28 صباحاً | عدد القراءات : 7
سالم جواد عبدالهادي الچلبي مدير مصرف العراقي للتجارة TBI
سالم جواد عبدالهادي الچلبي مدير مصرف العراقي للتجارة TBI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سالم جواد عبدالهادي الچلبي مدير مصرف العراقي للتجارة TBI) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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