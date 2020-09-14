وزير الداخلية للوكلاء: يجب تشخيص الاخطاء لمعالجتها

2020/09/14 | 11:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيعقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاحد، اجتماعاً ضم السادة وكلاء الوزارة وحضور مدير مكتب الوزير.وجرى خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة للارتقاء بمستويات العمل الأمني والاستخباري والاداري والخدمي باعتماد أساليب علمية تضع مصلحة المواطن وتحقيق الامن وسيادة القانون على رأس أولوياتها .كما شدد الغانمي خلال الاجتماع على اهمية متابعة القادة والامرين لتشكيلاتهم ومراقبة الأداء وتشخيص الاخطاء لمعالجتها بالشكل الأمثل وتعزيز الجانب الإيجابي وتطويره في العمل.

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