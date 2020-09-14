الزراعة : العراق يستعد لتصدير الفائض من محصول الشعير

2020/09/14 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "السبب وراء فائض الشعير هو احتياطي المياه الذي كان لدينا العام الماضي".

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