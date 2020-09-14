تغييرات شاملة في 7 مناصب عليا.. ومنصب أمين بغداد “يُحسم”

2020/09/14 | 11:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزمة من التغييرات في مناصب عليا، وصلت إلى 7 مناصب بينها محافظ البنك المركزي وامين بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار.

وتم تعيين مصطفى غالب مخيف محافظاً للبنك المركزي العراقي، فيما كان مخيف يشغل منصب مدير البنك.

سهى داود الياس النجار

رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار

المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي

امين بغداد

سالم جواد عبدالهادي الچلبي

مدير مصرف العراقي للتجارة TBI

الدكتور خالد العبيدي

وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي

فالح يونس حسن

وكيلاً لجهاز الامن الوطني

حسن حلبوص حمزة

رئيساً لهيئة الاوراق المالية

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