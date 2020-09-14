بينها البنك المركزي وهيئة الحج ..تعرف على التغييرات التي اجراها الكاظمي في بعض المناصب المهمة

2020/09/14 | 11:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين ، تغييرات كبيرة في عدد من المناصب”.

وبين المصدر لـ”خبر برس” ان الكاظمي كلف مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي ، سهى داود الياس النجاررئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار ، المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي امين بغداد ، سالم جواد عبد الهادي الچلبي مدير مصرف العراقي للتجارة TBI ، الدكتور خالد العبيدي وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني ، حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية ، الشيخ سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة ، علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة “.

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