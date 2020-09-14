2020/09/14 | 11:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أفاد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الاثنين، بورود معلومات عن تسريب أسئلة الإمتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي خلال ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم ١٤_أيلول في أحد المراكز الامتحانية.

وقال المكصوصي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2020) أن "تسريب الأسئلة الوزارية، يعد إنتهاكا للعملية الامتحانية برمتها".

وأضاف، "في حال ثبتت صحة هذه المعلومة ، سنحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة، وسنتبع ألاجراءات القانونية كافة، لمعاقبة من قام بهذا العمل، مهما كانت درجته الوظيفية".

وأكد عضو لجنة التربية النيابية على ان هذا الفعل "خيانة لا تغتفر، تستحق إنزال أشد العقوبات بالمتسببين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يتحدث عن تسريب اسئلة السادس الإعدادي: خيانة لا تغتفر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يتحدث عن تسريب اسئلة السادس الإعدادي: خيانة لا تغتفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).