المفوضية العليا في العراق تحدد 5 شروط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

2020/09/14 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية في العراق، 5 شروط لإجراء الانتخابات المقبلة مبكرا.

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