2020/09/14 | 11:38 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية في العراق، 5 شروط لإجراء الانتخابات المقبلة مبكرا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المفوضية العليا في العراق تحدد 5 شروط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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