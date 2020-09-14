بالأسماء.. الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة وبينها البنك المركزي

2020/09/14 | 11:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تغيرات عدة في مناصب مهمة.





وجاءت التعيينات كالآتي:

1- مصطفى غالب الكتاب، محافظاً للبنك المركزي العراقي بدلاً من علي اسماعيل العلاق الذي كان يدير المنصب وكالة.

2- سالم جواد عبدالهادي الچلبي، مديراً لمصرف العراقي للتجارة TBI

3- سهى داود الياس النجار، رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار.

4- حسن حلبوص حمزة، رئيساً لهيئة الاوراق المالية.

5- النائب خالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.

6- فالح يونس حسن، وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.

7- علاء جواد حميد، رئيساً لهيأة النزاهة.

8- سامي المسعودي، رئيساً لهيأة الحج والعمرة.

9- منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد.

عمار المسعودي

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