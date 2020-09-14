بالأسماء.. الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب

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مصطفى غالب مخيف الكتاب
محافظا للبنك المركزي
سهى داود الياس النجار
رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار
المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي
امين بغداد
سالم جواد عبدالهادي الچلبي
مدير مصرف العراقي للتجارة TBI
الدكتور خالد العبيدي
وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي
فالح يونس حسن
وكيلاً لجهاز الامن الوطني
حسن حلبوص حمزة
رئيساً لهيئة الاوراق المالية
الشيخ سامي المسعودي
رئيساً لهيئة الحج والعمرة
علاء جواد حميد
رئيساً لهيئة النزاهة
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