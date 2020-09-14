2020/09/14 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

192 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

مصطفى غالب مخيف الكتاب

محافظا للبنك المركزي

سهى داود الياس النجار

رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار

المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي

امين بغداد

سالم جواد عبدالهادي الچلبي

مدير مصرف العراقي للتجارة TBI

الدكتور خالد العبيدي

وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي

فالح يونس حسن

وكيلاً لجهاز الامن الوطني

حسن حلبوص حمزة

رئيساً لهيئة الاوراق المالية

الشيخ سامي المسعودي

رئيساً لهيئة الحج والعمرة

علاء جواد حميد

رئيساً لهيئة النزاهة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).