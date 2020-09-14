نقابة الاطباء توجه دعوة للمدارس بشأن العام الدراسي الجديد

2020/09/14 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت نقابة الأطباء، الاثنين، إدارات المدارس الى حل مشكلة الاكتظاظ داخل الصفوف قبل بدء العام الدراسي الجديد، محذرة من عودة الطلبة في الى المقاعد الدراسية في حال عدم إتخاذ الاجراءات الوقائية الصحيحة.





وقال نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (14 آيلول 2020) إن "عودة الطلاب والمعلمين للمدارس في ظل عدم السيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا قد تكون محفوفة بالمخاطر، ويجب ألا عاد فتح المدارس إلا عندما تكون آمنة ي للطلاب والمعلمين على حد سواء".

واضاف أن "المطلوب من إدارات المدارس قبل بدء العام الدراسي توفير المرافق الصحية والمياه ومستلزمات النظافة الصحية، وحل مشكلة الزحام داخل الصفوف وأخذ الاحتياطات اللازمة قبل إعادة فتح المدارس".

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