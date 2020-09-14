مقتل الممول الرئيس لداعش والاطاحة بقيادي آخر غربي الانبار

2020/09/14 | 11:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل الممول الرئيس لتنظيم “ داعش” الإرهابي في قضاء الرطبة والقبض على قيادي آخر غربي الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بامر من قيادة العمليات المشتركة ، نفذطيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الاولى مِن ابطال جهاز مكافحة الارهاب انزالا ، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار”.وأضاف البيان أن “العملية اسفرت عن قتل إرهابي َهو الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة، كما القت القبض قيادي مهم مِن عصابات داعش الأرهابية وعادت القوة الى قواعدها بدون حادث”.



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