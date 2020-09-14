2020/09/14 | 11:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بابل..أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاثنين، عن اشتراك اكثر من 1000 عنصر امني لتأمين زيارة مرقد زيد الشهيد الذي يشهد توافدا كبيرا من الزائرين لاحياء ذكرى استشهاد الامام زين العابدين عليه السلام.وقال المتحدث باسم القيادة العميد عادل الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اكثر من 1000 عنصر امني بمختلف الصنوف يشتركون بخطة تأمين زيارة مرقد زيد الشهيد الذي اعتاد الحليون على احياء شهادة الامام زين العابدين عليه السلام عنده مرقده المطهر”.واضاف الحسيني انه “تم اشراك الدفاع المدني والاجهزة الاستخابراتية والمرور لغرض تسهيل انسيابية حركة العجلات وتوفير اجواء امنة للقادمين مشيا على الاقدام”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تشرك 1000 عنصر امني في تأمين زيارة مرقد زيد الشهيد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تشرك 1000 عنصر امني في تأمين زيارة مرقد زيد الشهيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).