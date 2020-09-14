2020/09/14 | 11:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. رئيس الوزراء يجري 'تغييرات كبيرة' في مناصب عدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. رئيس الوزراء يجري 'تغييرات كبيرة' في مناصب عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).