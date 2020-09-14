نوري المالكي يقوم بزيارة خاصة الى ايران

2020/09/14 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، عن تفاصيل زيارة الأخير “الخاصة” الى ايران.وقال المكتب في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وصل مساء امس الاحد، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام”.واضاف انه “من المؤمل ان […]

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