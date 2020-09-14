استئناف أعمال التنقيب عن المقابر الجماعية

2020/09/14 | 11:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت مؤسسة الشهداء، الاثنين، أنها تستعد لاستئناف أعمال الكشف والتنقيب عن المقابر الجماعية.وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، ان “لدى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في المؤسسة حراكا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن التنقيب عن المقابر الجماعية التي خلفها النظام المقبور وعصابات “ داعش” الارهابية لتحديد هوية المفقودين فيها”.وأضاف عويد، ان “المؤسسة بصدد وضع آلية مشتركة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وغرفة العمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستئناف العمل بمجال التنقيب في المواقع التي تضم رفاتا لضحايا او المواقع التي تم فتح مقابر فيها ثم توقف العمل بها بعد انتشار جائحة كورونا”.وأوضح، أن “استئناف العمل يتوجب ان ينسجم مع تعليمات الوقاية من المرض لمنع حدوث اصابات بين الفريق العامل بمجال الحفر”، منبها على أن “الحكومة ملتزمة باعتمادها للمعايير الدولية بعملية التنقيب لإعادة الرفات الى ذويها وجمع الادلة لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم”.



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