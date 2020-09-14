جهاز مكافحة الإرهاب ينفذُّ عملية إنزال في قضاء الرطبة

2020/09/14 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفاؤل يسودُ أبناءَ القيثارةِ قبلَ مواجهةِ الأهلي السعودي

تتجه أنظار الجماهير العراقية والأمة الشرطاويّة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين الى ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، إذ سيحتضن مباراة فريق الشرطة أمام الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بكرة القدم .

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