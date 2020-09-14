الكاظمي يجري عدة تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة

2020/09/14 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب: 🔴 مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي.🔴 سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار.🔴 منهل عزيز رؤوف الحبوبي امينا لبغداد.🔴 سالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف … Readmore

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