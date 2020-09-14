الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب

2020/09/14 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اجرى رئيس مجلس الوزراء تغييرات مهمة وكبيرة في عدد من المناصب التي شملت الهيئات المستقلة، ومفاصل مالية وامنية، كما كان متوقعا.وذكرت معلومات ان رئيس الوزراء قرر تسمية مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي ، فيما تم ترشيح سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار.و حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق […]

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