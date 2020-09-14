الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة وبينها البنك المركزي

2020/09/14 | 12:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد مصطفى غالب مخيف الكتاب - محافظاً للبنك المركزيسهى داود الياس النجار - رئرئيساً للهيئة الوطنية للاستثمارمنهل عزيز رؤوف الحبوبي - أمين بغدادسالم جواد عبدالهادي الچلبي - مدير مصرف العراقي للتجارة TBIخالد العبيدي - وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقيفالح يونس حسن - وكيلاً لجهاز الامن الوطنيحسن حلبوص حمزة - رئيساً لهيئة الاوراق الماليةسامي المسعودي - رئيساً لهيأة الحج والعمرةعلاء جواد حميد - رئيساً لهيأة النزاهة

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