2020/09/14 | 12:05 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اين نيوز _بغداد مصطفى غالب مخيف الكتاب - محافظاً للبنك المركزيسهى داود الياس النجار - رئرئيساً للهيئة الوطنية للاستثمارمنهل عزيز رؤوف الحبوبي - أمين بغدادسالم جواد عبدالهادي الچلبي - مدير مصرف العراقي للتجارة TBIخالد العبيدي - وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقيفالح يونس حسن - وكيلاً لجهاز الامن الوطنيحسن حلبوص حمزة - رئيساً لهيئة الاوراق الماليةسامي المسعودي - رئيساً لهيأة الحج والعمرةعلاء جواد حميد - رئيساً لهيأة النزاهة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة وبينها البنك المركزي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة وبينها البنك المركزي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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