وزير الزراعة يعلن منح اجازات لتصدير “اللوبيا” إلى الامارات

2020/09/14 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير الزراعة محمد كريم، الاثنين، عن منح اجازات لتصدير محصول “اللوبيا” إلى دولة الامارات العربية المتحدة، فيما أكدت تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الفواكه.وقال كريم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “وزارة الزراعة بدأت بمنح اجازات تصدير لمحصول اللوبيا الى دولة الامارات العربية المتحدة بالإضافة الى محاصيل ومنتجات زراعية أخرى”.وأضاف، أن “ العراق استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الفواكه كالعنب”، نافيا “منح أي اجازات لاستيراد التمور التي تدخل العراق عبر التهريب”.



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