مسؤول حكومي ينفجر في وجه متصل على الهواء مباشرة .. وصلة شتائم وسبّ (فيديو)

2020/09/14 | 12:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أثارت المشادة الكلامية بين المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبدالزهرة، وأحد المواطنين على الهواء مباشرة في أحد اللقاءات التلفزيونية، رفضاً واسعاً، بسبب الشتائم التي وجّهها عبدالزهرة إلى المتصل. وبدأت القصة، عندما قام أحد المواطنين بتوجيه عتب لأمانة بغداد، في اتصال هاتفي خلال استضافة عبدالزهرة في برنامج "هامش" الذي تقدمه الزميلة نور الماجد، وتابعه "ناس"، حيث قال المواطن، إن "أمانة بغداد تلقت مخصصات دون إعادة تعمير شوارع العاصمة، والارصفة جميعها تالفة، ولا وجود لجهود الأمانة على أرض الواقع، ونحن لا نمتلك أمانة، لا يوجد في بغداد متنفس كالحدائق، لا يوجد انجازات لدى أمانة بغداد ولا يوجد أحد لديه ضمير".

وبعد إنتهاء المواطن من حديثه، انفجر متحدث أمانة بغداد بوجهه، حيث وجه له وصلة شتائم على الهواء مباشرة.

فديو للمتحدث بأسم امانة بغداد وهو يهين مواطن عراقي انتقدهم، يثير غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.



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— Noor Khalil (@NoorKha14910941) September 14, 2020

وأثار رد المتحدث باسم أمانة بغداد على المواطن على الهواء مباشرة، ردود فعل وغضب لدى المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

مدير إعلام أمانة بغداد يتجاوز على مواطن عراقيويقول مدير إعلام أمانة بغداد هل نحن نعمل خدام عند الشعب العراقي؟!@IraqiPMO pic.twitter.com/PkAvhMhDy4

— صلاح حسن (@SalahHassa1999) September 14, 2020

هذا شنو؟منو سانده؟مدير اعلام امانة بغداد بكل مرة يكون سوقي بهذه الطريقة الغبيةشو محد يجي يمه؟بالله عليكم بشرفكمبكل العالم اكو مدير اعلام يكله لمواطن اطيح حظكوقبلها كلب الميز على مقدم برامجشنو فلمه لحكيم افنديشنو هذا الانحطاط معقولةمن رخصتكم #شير خلي يصير قضية رأي عام pic.twitter.com/t4vm5Vd1Ev

— صقر آل زكريا (@SakerAlzakarai) September 13, 2020

هذا گدام التلفزيون وهيچ سوه بالمواطن،فكيف لو رايح المواطن لمكتبه🥴والله مسؤول....وگلبه چبير🥺 pic.twitter.com/2FrwrjPgZE

— MUNQITH DAGHER الدين شأني والوطن شأننا (@MUNQITHDAGHER) September 14, 2020

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