وزير خارجية البحرين يصل واشنطن تمهيدا لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل

2020/09/14 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، إلى العاصمة الأميركية واشنطن تمهيدا لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، الثلاثاء.

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