اسعار الذهب ترتفع بسبب ضعف الدولار

2020/09/14 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1944.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش.وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1953.20 دولار.وهبط مؤشر الدولار 0.2% […]

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