أسعار الدولار في بغداد والاقليم اليوم

2020/09/14 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العاصمة بغداد، اليوم الأثنين، ارتفاعاً في سعر صرف الدولار.





وبلغ سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية 1232 ديناراً مقابل الدولار اي 123 ألفاً و200 دينار للمائة دولار، هو ذات السعر في بورصة الحارثية.

أما أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 1237.5 ديناراً للدولار الواحد اي 123 ألفاً و750 ديناراً، بينما كانت اسعار الشراء 1227.5 ديناراً أي 122 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.

وفي اقليم كردستان سجلت أسواق العملة في أربيل انخفاضاً للدولار حيث بلغ سعر البيع 1232 ديناراً للدولار الواحد اي 123 ألفاً و200 دينار للمائة دولار.

وفي محافظة السليمانية بلغ سعر صرف الدولار 1232.5 ديناراً للدولار الواحد أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

عمار المسعودي

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