الكاظمي يجري تغييرات في 8 وكلاء وزارات

2020/09/14 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغييرات جديدة في مناصب عليا.وطال التغيير الجديد 8 وكلاء وزارات.وكان الكاظمي أصدر اليوم أوامر بتغيير 9 مناصب مهمة وهي:1 - مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي العراقي بدلاً من علي اسماعيل العلاق الذي كان يدير المنصب وكالة.2- سالم جواد عبدالهادي الچلبي، مديراً لمصرف العراقي للتجارة TBI3- سهى داود الياس النجار، رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار.4- حسن حلبوص حمزة، رئيساً لهيئة الاوراق المالية.5- النائب خالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.6- فالح يونس حسن، وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.7- علاء جواد حميد، رئيساً لهيأة النزاهة.8- سامي المسعودي، رئيساً لهيأة الحج والعمرة.9- منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد.عمار المسعودي

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