كتلة سائرون النيابية تؤكد معارضتها لأي محاولة لتأجيل الانتخابات

2020/09/14 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شعار تحالف سائرون

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حدد النائب عن تحالف "سائرون" سلام الشمري، الاثنين، موقف تحالفه من محاولات تأجيل الانتخابات، حيث أكد ان "سائرون" مع اي خطوة ايجابية لاجراء الانتخابات بموعدها المعلن او أي موعد أقرب ينال الاجماع الوطني.

وقال الشمري، في بيان صحفي، اليوم، 14 أيلول 2020، ان "البعض يحاول بشتى الوسائل لوضع العصا على الطريق نحو تنفيذ دعوة السيد القائد والمرجعية ومطالب الشعب باجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف أن "تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لاقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة وسيقف معارضا لأي محاولات لفرض اي فقرة تنافي المطالب الشعبية".

وشدد على ضرورة ان "تعي القوى السياسية بان الانتخابات مرآة عاكسة لتأثيرها في الشارع ووقوفها معارضة لفقرة تخدمه دليل على الخشية من خسارة مقاعدها لعزوف الشعب عن تأييدها".

من جهة ثانية كشف النائب عن تحالف "سائرون" ستار العتابي، عن مقترحات عدة بشأن الدوائر الانتخابية ستعرض على مجلس النواب لغرض التصويت، مبينا ان "بيان المرجعية الدينية العليا في النجف تضمن نقاطا مهمة وشاملة لكل ما يمر به العراق من ظروف ومخاطر قد تهدد العملية السياسية واجراء الانتخابات المبكرة بموعدها".

وتابع، ان "البيان تطرق الى موضوع استتباب الامن والسيطرة على المنافذ الحدودية والحفاظ على سيادة البلد، وكذلك على اجراء انتخابات مبكرة وفق قانون عادل"، مشيرا الى ان قانون الانتخابات الذي تم تشريعه في البرلمان يفتقر الى بعض الجزئيات البسيطة والمتمثلة بالدوائر الانتخابية.

واوضح، ان هناك اختلافا في وجهات النظر ما بين القوى السياسية حول القانون، لافتا الى ان بعض القوى ترى ضرورة اعتماد الدوائر المتعددة والاخرى تذهب باتجاه ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة.

وأكد انه لا يمكن اعتماد الدائرة الواحدة لانه مخالف للارادة الشعبية التي طالبت بالدوائر المتعددة، مشيرا إلى ان هناك مقترحات عدة ستطرح الى البرلمان بشان الدوائر الانتخابية لغرض التصويت عليها.

ر.إ

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