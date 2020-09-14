نائب حاكم ولاية ميشيغان : ترامب كاذب ويقتل الناس بشكل مباشر

2020/09/14 | 12:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …انتقد نائب حاكم ولاية ميشيغان الامريكية الرئيس دونالد ترامب بسبب تعامله المستهتر مع جائحة فايروس كورونا ، ملقيا باللوم عليه في خسارة عشرات الآلاف من الأرواح في جميع أنحاء البلاد بسبب الوباء.ونقلت صحيفة (ذي هيل) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن نائب الحاكم الديمقراطي غارلين جيلكريست قوله في حديث افتراضي للناخبين عبر الانترنت إن ” ترامب شخص كاذب يقتل البشر بشكل مباشر “، مضيفا أنه ” يعرف اكثر من عشرين شخصا من اقاربه ماتوا بسبب الوباء”.واضاف ” لايمكننا ان نتحمل اربع سنوات اخرى من وجود هذا الرجل في المنصب فهناك ملايين الارواح على المحك بسبب استهتاره ولامبالاته بحياة الناس “.يذكر ان تعامل ترامب مع الوباء يتعرض إلى تدقيق متزايد في الأيام الأخيرة خصوصا بسبب التسجيلات التي نشرها الصحفي بوب وودوارد والتي أدلى فيها الرئيس بتصريحات حول الخطر الذي يشكله وباء فايروس كورونا والذي تجاوز فيها الكثير من التحذيرات وفي بعض الحالات تناقض بشكل مباشر التصريحات التي أدلى بها علنًا”.وقال ترامب بعد صدور التسجيلات عن كتاب بوب ودورد في لقاء مع شبكة فوكس نيوز “لا أعرف ما إذا كان الكتاب جيدًا أم سيئًا.



ليس لدي أي فكرة وبالتأكيد لن أقرأه لأنه ليس لدي وقت لقراءته”.



بحسب قوله .



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