سعد معن: فرقة الرد السريع تستمر بفرض الأمن وإنفاذ القانون في ميسان

2020/09/14 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، عن تفاصيل تخص عمليات فرض القانون في محافظة ميسان.

واكد معن في تغريدة له على تويتر ان فرقة الرد السريع، تستمر بفرض الأمن وإنفاذ القانون، وملاحقة المطلوبين، ونزع السلاح غير المرخص في محافظة ميسان.

ومنذ فترة تشهد المناطق الجنوبية، عمليات عسكرية واسعة، للحد من انتشار الأسلحة وخاصة في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية، واسفرت العمليات عن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة.

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