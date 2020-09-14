عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب

2020/09/14 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب.

– سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار.

– منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد.

– خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.

– فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني.

– حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية.

– سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة.

– مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي.

– علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.

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