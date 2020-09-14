سائرون: نؤيد الخطوات الإيجابية لإجراء الانتخابات بموعدها المعلن

2020/09/14 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف سائرون تأييده لأية خطوة ايجابية لإجراء الانتخابات بموعدها المعلن او اي موعد أقرب ينال الاجماع الوطني.

واكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان البعض يحاول وضع العوائق بشتى الوسائل لمنع تنفيذ دعوة المرجعية ومطالب الشعب بإجراء الانتخابات المبكرة، مشددا على ضرورة أن تعي القوى السياسية بان الانتخابات مرآة عاكسة لتأثيرها في الشارع ووقوفها معارضة دليل على الخشية من خسارة مقاعدها لعزوف الشعب عن تأييدها.

واكد الشمري ان تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة وسيقف معارضا لمحاولات فرض فقرة تنافي المطالب الشعبية.

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