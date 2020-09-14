بعد حديث سعودي عن 3 مشاريع “عملاقة” للعراق.. بادية السماوة تنتظر منفذًا جديدًا مع المملكة

2020/09/14 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيعلن خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية عن قرب افتتاح منفذ جديدة في بادية السماوة.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز ان العراق يحاول تفعيل الجانب الاقتصادي مع دول الجوار مؤكدا ان الكاظمي خلال زيارته الى السعودية سيعلن عن قرب افتتاح منفذ جديدة في بادية السماوة.

واشار الى انه “بوعي الشباب وانسجام افكارهم سنعمل على تجاوز مشاكل الخدمات والامن والاقتصاد وتجاوز كل السياسات التي تتحدث عن الطائفة والقومية.

وفي وقت سابق، أعلن السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، عزم المملكة إقامة مشاريع عملاقة في العراق في 3 مجالات.

وقال الشمري في مقابلة متلفزة، إن ” الشركات السعودية تعتزم في الفترة المقبلة تنفيذ مشاريع في العراق”، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والزيارات التي تنعكس إيجابا على الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من المشاريع العملاقة الاستراتيجية بمجالات الغاز والطاقة والبتروكيميويات”.

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