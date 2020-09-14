التقاعد تدعو متقاعدي الصرف اليدوي لاستلام رواتبهم من المصارف الحكومية

2020/09/14 | 12:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعت هيئة التقاعد العامة اليوم الاثنين ، المتقاعدين ممن رواتبهم على المصارف الحكومية، الى مراجعة تلك المصارف للاستلام”.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” على المتقاعدين، ممن ظهرت رواتبهم على المصارف الحكومية (الصرف اليدوي)، مراجعة تلك المصارف “، مبينة انها :” قامت بارسال قوائم الصرف بتأريخ 2/9/2020″.

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