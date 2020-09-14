ذي قار تسجيل 300 إصابة بكورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة


ذي قار تسجيل 300 إصابة بكورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة
2020/09/14 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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