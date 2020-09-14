2020/09/14 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ذي قار تسجيل 300 إصابة بكورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ذي قار تسجيل 300 إصابة بكورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار تسجيل 300 إصابة بكورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).