نائب عن سائرون: سيكون لنا موقف إذا لم تكن تعيينات الكاظمي الجديدة من التكنوقراط

2020/09/14 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق النائب عن تحالف سائرون، محمود جواد، الإثنين، (14 أيلول، 2020)، على التعينات الجديدة التي اجراها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في المناصب العليا هذا اليوم.

وقال جواد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون سيكون له موقفا من التغييرات الاخيرة التي اجراها الكاظمي هذا اليوم في المناصب العليا، في حال لم تكن اسماء المعينين الجدد من التكنوقراط".

واضاف أن "تحالفه سيدرس السيرة الذاتية لجميع الاشخاص الذين تم اختيارهم مؤخرا من ناحية المهنية والكفاءة والاستقلالية، وسيرفض أي شخص لا تتوافق عليه الشروط المطلوبة لإدارة المنصب".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، الاثنين (14 أيلول 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى تغييرات في مناصب عليا، أبرزها البنك المركزي وأمين بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي، عيّن مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد".

وأضاف، ان "رئيس الوزراء، قرر تعيين سهى داود الياس النجار، رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبدالهادي الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI".

وتابع المصدر، أن "الكاظمي، سمى خالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية".

وتابع المصدر، أن "رئيس مجلس الوزراء، قرر تسمية سامي المسعودي، رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة".

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