2020/09/14 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى وتسجيل 67 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى وتسجيل 67 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).