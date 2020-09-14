2020/09/14 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في الاقليم.



وقالت الوزارة في بيان: ان "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 36556 حالة اصابة، 14260 في اربيل و13558 في السليمانية، و7526 في دهوك و1212 في حلبجة".واضافت ان "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 23100 حالة، 10614 في اربيل و8929 في السليمانية و2423 في دهوك و1134 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 1340 حالة، 491 منها في اربيل و718 في السليمانية و110 في دهوك، و21 في حلبجة".وتابعت ان "الحالات المتبقية يبلغ عددها 12116 ، 3155 في اربيل و3911 في السليمانية و4993 في دهوك و57 في حلبجة ، وهي تحت الرعاية الطبية المستمرة"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان يعلن عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كردستان يعلن عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).