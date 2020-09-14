محافظ ديالى يتولى مهام ادارة ناحية الوجيهية وكالة

2020/09/14 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / تولى محافظ ديالى مثنى التميمي مهام ادارة ناحية الوجيهية وكالة لمدة / 15 / يوما .وقال حاتم التميمي مدير ناحية الوجيهية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان محافظ ديالى تولى ،بشكل رسمي ، مهام ادارة الناحية وكالة للاشراف على المشاريع الخدمية ، التي طالب بها محتجون الاسبوع الماضي ".واضاف :" ان ادارة الناحية تطالب باطلاق / 100 / مليار دينار خصصت من مشاريع صندوق الاعمار ، اضافة الى مليار و / 600 / مليون خصصت ضمن موازنة عام 2019 لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية في الناحية ".



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