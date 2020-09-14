عاصفة تهدد خليج المكسيك .. ترفع اسعار النفط

2020/09/14 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / ارتفعت اسعار النفط ، اليوم الاثنين، بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك اجبرت الشركات على اخلاء المنصات ووقف الانتاج، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق من تخمة في الامدادات العالمية وانخفاض في الطلب على الوقود.وكانت العقود الآجلة للخام الامريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 14 سنتا بما يعادل 0.4 % ، الى 37.47 دولار ا للبرميل.



وزاد خام برنت ستة سنتات او 0.2 % مسجلا 39.89 دولارا للبرميل.وكان كلا العقدين قد ختم الاسبوع الماضي منخفضا، في تراجع للاسبوع الثاني على التوالي.واشتدت العاصفة المدارية / سالي/ في خليج المكسيك الى الغرب من فلوريدا امس الاحد، ومن المنتظر ان تتحول الى اعصار من الفئة 2.



وتسببت العاصفة في تعطل انتاج النفط للمرة الثانية خلال اقل من شهر بعد ان اجتاح الاعصار /لورا /المنطقة في وقت سابق.وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها، في ما يعرف بمجموعة / اوبك+/ ، يوم الخميس 17 ايلول الجاري لبحث مدى الالتزام بتخفيضات انتاجية عميقة، لكن المحللين لا يتوقعون اقرار تقليصات جديدة./انتهى8

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