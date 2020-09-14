العراق.. تغييرات جديدة في

2020/09/14 | 12:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعيد وزير الدفاع السابق خالد العبيدي إلى المشهد بعد أن أوكلت إليه مهام وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي - صورة إرشيفية

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