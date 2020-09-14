الثقافة لاعداد مناهج دراسية توثق جرائم النظام السابق

2020/09/14 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفحة الرئيسية محليمحليمؤسسة الشهداء تنسق مع الثقافة لاعداد مناهج دراسية توثق جرائم النظام السابق11:30 - 14/09/20200 اين نيوز /بغداد..أعلن رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد، الاثنين، عن تنسيقها مع وزارة الثقافة لإعداد مناهج دراسية توثق جرائم النظام المقبور ضد الضحايا.وقال عويد في حوار تابعته /اين نيوز/، إن “المؤسسة تنسق مع وزارة الثقافة لوضع آليات توثيق جرائم نظام البعث المقبور من خلال انجاز منهاج دراسي دقيق بالتعاون مع الجهات المعنية تتم دراسته في الجامعات والمعاهد، اضافة الى اصدار الكتب والنشرات التي توثق الجرائم للتعريف على المستوى المحلي والعالمي بما ارتكبه نظام البعث الاجرامي”.وأضاف، أن دائرته “تسعى الى رفع المستوى الثقافي والتعليمي للضحايا من خلال حصول ذويهم على الاولوية في التقديم على الجامعات وتخفيض نفقات التعليم الى 40 بالمئة، فضلا عن تحديد اماكن وشوارع ليتم اطلاق اسماء الضحايا عليها، علاوة على تشييد نصب تذكارية تخلد اعمالهم البطولية خلال مقارعتهم النظام الدكتاتوري المباد”

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