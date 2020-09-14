تشمل مناصب أمنية وإدارية ومالية.. الكاظمي يجري تغييرات واسعة بمفاصل الدولة

2020/09/14 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغييرات في عدد من المناصب العليا في الدولة.

وتضمنت التغييرات تعيين داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي امينا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وتعيين فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية، إضافة الى تعيين سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، ومصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.

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