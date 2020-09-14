الطاقة النيابية تبحث مع وزير النفط الاتفاق النفطي مع اربيل

2020/09/14 | 12:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استضافت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم الاثنين ، وزير النفط احسان عبد الجبار لبحث الاتفاق النفطي مع اربيل وجولات التراخيص وغيرها “.

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