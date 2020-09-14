شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]5 - إبراهيم جركس

2020/09/14 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]5ديباجة زرادشت[5] وبعد أن تكلّم زرادشت بكلماته هذه نظر إلى الشعب مجدّداً وصمت.



((ها هُمْ يقفون هنا))، قال مخاطباً قلبه، ((ها هُم يضحكون: إنهم لا يفهمونني، لستُ الفَمَ الذي يَصلُح لهذه الآذان.



أينبغي أن تُقطَع أذنيهم أولاً كي يتعلّموا السماع بأعينهم؟ أينبغي أن يقرقع المرء بمثل دَوِيّ الطبول وخُطَب وُعّاظ الكفّارات؟ أم تراهم لايصدّقون سوى لجلجة ال ......





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